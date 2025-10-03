Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Омбудсмен посетил лидеров оппозиции и экс-чиновника в тюрьме


03.10.2025   18:26


Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани посетил пенитенциарное учреждение N12 полуоткрытого и закрытого типа в Рустави, осмотрел инфраструктуру учреждения и встретился с представителями администрации.

В пенитенциарном учреждении народный защитник посетил Левана Хабеишвили, Георгия Вашадзе, Джуаншера Бурчуладзе, Георгия Хаиндрава, Василя Мхеидзе и Владимира Гудушаури.

«Находясь в изоляторе N12, народный защитник также побеседовал с Леваном Хабеишвили, Георгием Вашадзе, Джуаншером Бурчуладзе, Георгием Хаиндрава, Василием Мхеидзе и Владимиром Гудушаури и ознакомился с условиями их содержания.

Народный защитник систематически осуществляет мониторинг пенитенциарных учреждений и контролирует проблемы, связанные с положением в области прав человека заключенных», — говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна