Омбудсмен посетил лидеров оппозиции и экс-чиновника в тюрьме

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани посетил пенитенциарное учреждение N12 полуоткрытого и закрытого типа в Рустави, осмотрел инфраструктуру учреждения и встретился с представителями администрации.



В пенитенциарном учреждении народный защитник посетил Левана Хабеишвили, Георгия Вашадзе, Джуаншера Бурчуладзе, Георгия Хаиндрава, Василя Мхеидзе и Владимира Гудушаури.



«Находясь в изоляторе N12, народный защитник также побеседовал с Леваном Хабеишвили, Георгием Вашадзе, Джуаншером Бурчуладзе, Георгием Хаиндрава, Василием Мхеидзе и Владимиром Гудушаури и ознакомился с условиями их содержания.



Народный защитник систематически осуществляет мониторинг пенитенциарных учреждений и контролирует проблемы, связанные с положением в области прав человека заключенных», — говорится в информации.





