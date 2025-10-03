|
Омбудсмен посетил лидеров оппозиции и экс-чиновника в тюрьме
03.10.2025 18:26
Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани посетил пенитенциарное учреждение N12 полуоткрытого и закрытого типа в Рустави, осмотрел инфраструктуру учреждения и встретился с представителями администрации.
В пенитенциарном учреждении народный защитник посетил Левана Хабеишвили, Георгия Вашадзе, Джуаншера Бурчуладзе, Георгия Хаиндрава, Василя Мхеидзе и Владимира Гудушаури.
Народный защитник систематически осуществляет мониторинг пенитенциарных учреждений и контролирует проблемы, связанные с положением в области прав человека заключенных», — говорится в информации.
