За выборами в Грузии будут наблюдать в 13 раз меньше международных наблюдателей, чем в 2021-м
03.10.2025 19:14
На местных выборах в Грузии 4 октября будут работать всего 81 международный наблюдатель – почти в 13 раз меньше, чем в 2021 году, когда их насчитывалось 1024 человека.
Кто наблюдает
Аккредитацию получили 28 международных организаций. Самую крупную группу направила сербская ассоциация ALTERFACT – 20 наблюдателей. По 7 наблюдателей делегировали посольство Венгрии в Грузии и венгерский «Центр фундаментальных прав». Остальные организации представлены 1-3 наблюдателями.
В общей сложности в списках ЦИК Грузии значатся наблюдатели из 24 стран, включая Иорданию, Тунис, Мальдивы, Турцию, Эфиопию и Беларусь.
Местные наблюдатели
За выборами будут следить более 7 тыс. местных наблюдателей. Большинство из них (около 6 тыс.) представляют две организации, которые, по данным СМИ, связаны с правящей партией «Грузинская мечта». Это «Международная обсерватория адвокатов и юристов» и «Обсерватория политики и права».
Кто не наблюдает
В этом году Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось направлять миссию в Грузию, сославшись на слишком позднее приглашение от грузинских властей – менее чем за месяц до выборов.
Не будет на голосовании и наблюдателей от местных авторитетных неправительственных организаций. В их числе, например, «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), которая осуществляла мониторинг в Грузии на протяжении последних 30 лет.
