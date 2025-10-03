Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
За выборами в Грузии будут наблюдать в 13 раз меньше международных наблюдателей, чем в 2021-м


03.10.2025   19:14


На местных выборах в Грузии 4 октября будут работать всего 81 международный наблюдатель – почти в 13 раз меньше, чем в 2021 году, когда их насчитывалось 1024 человека.

Кто наблюдает

Аккредитацию получили 28 международных организаций. Самую крупную группу направила сербская ассоциация ALTERFACT – 20 наблюдателей. По 7 наблюдателей делегировали посольство Венгрии в Грузии и венгерский «Центр фундаментальных прав». Остальные организации представлены 1-3 наблюдателями.

В общей сложности в списках ЦИК Грузии значатся наблюдатели из 24 стран, включая Иорданию, Тунис, Мальдивы, Турцию, Эфиопию и Беларусь.

Местные наблюдатели

За выборами будут следить более 7 тыс. местных наблюдателей. Большинство из них (около 6 тыс.) представляют две организации, которые, по данным СМИ, связаны с правящей партией «Грузинская мечта». Это «Международная обсерватория адвокатов и юристов» и «Обсерватория политики и права».

Кто не наблюдает

В этом году Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось направлять миссию в Грузию, сославшись на слишком позднее приглашение от грузинских властей – менее чем за месяц до выборов.

Не будет на голосовании и наблюдателей от местных авторитетных неправительственных организаций. В их числе, например, «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), которая осуществляла мониторинг в Грузии на протяжении последних 30 лет.


