«Детектор мифов» разоблачил фейковое видео с Майей Санду о Грузии к выборам в Молдове

Видеообращение президента Молдовы Майи Санду, распространенное в соцсетях на фоне старта парламентских выборов в стране 29 сентября, было сфабриковано с помощью искусственного интеллекта. К такому выводу пришли исследователи из грузинского проекта «Детектор мифов».



Речь идет о ролике, в титрах и в озвучке которого утверждается, что Санду назвала Грузию «российской колонией, попирающей европейские ценности». Однако в оригинальном обращении президента, опубликованном 29 августа на ее официальной странице в Facebook, Грузия не упоминается вовсе.



Фейковое видео облетело соцсети с подачи «Sputnik Молдова». Новость с роликом под заголовком «Майя Санду пугает избирателей «ужасами» Грузии» опубликовали и некоторые другие русскоязычные СМИ.



Проверка с помощью инструментов Hive Moderation, InVID и Deepfake-O-Meter показала, что от 91% до 99% аудио- и видеоконтента в ролике были сгенерированы ИИ. Эксперты также указали на заметные дефекты: неестественные движения рта и глаз, исчезающие зубы и искусственные паузы в речи.



