Кобахидзе пригрозил тюрьмой организаторам и участникам митинга 4 октября

03.10.2025 19:36





, «целью которых является свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии», в день выборов в органы местного самоуправления. «Каждый нарушитель закона получит самый строгий ответ», заявил Кобахидзе:



«У нас есть множество оперативной информации. Если они говорят о сюрпризах, то на каждый их маленький сюрприз будет наш большой сюрприз. Их сюрприз встретит закон, но закон в отношении них будет действовать очень строго… Если за насильственные действия, совершённые в прошлом году, им назначили от 2 до 4,5 лет лишения свободы, то завтра, в случае совершения насильственного преступления, наказание может быть значительно более строгим. Хочу напомнить также, что несколько дней назад был привлечён к ответственности один человек, который распространил видеобращение с угрозой разгромить избирательные участки. Хочу всем напомнить, что за такого рода преступления Уголовный кодекс предусматривает до 4 лет лишения свободы».



В разработке «незаконных» планов Кобахидзе вновь обвинил «радикальные политические силы» - «Национальное движение», «Ахали», «Лело» и «ряд радикальных и экстремистских организаций и группировок, большинство из которых финансируется из зарубежных источников».





Напомним, оппозиционный политик, член тбилисского сакребуло от партии «Национальное движение» Звиад Куправа был задержан по обвинению в призывах к свержению власти и сопротивлении представителю власти. Cудья Пикрия Сиктурашвили заключила его под стражу в качестве меры пресечения, она же ранее приняла решение об аресте председателя политсовета ЕНД Левана Хабеишвили, также задержанного по аналогичным обвинениям.



Большая часть прозападной оппозиции призывает граждан отказаться от участия в выборах, которые они считают нелегитимными, и выйти в этот день на протестную акцию для «мирного свержения режима».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





