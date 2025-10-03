Саломе Зурабишвили: «Я не пойду завтра на выборы — я буду со своим народом на акции протеста»

«Прежде всего хочу ответить Ираклию Кобахидзе, который сегодня расхваливал якобы справедливые и честные местные выборы, которые пройдут завтра, и одновременно пригрозил, что будто бы готовится какое-то свержение власти. Это ложь — и то, и другое. Никаких справедливых, свободных выборов завтра не будет. Это будет обычный фарс и издевательство над обществом, которое выходит на улицы мирно уже более 300 дней, фактически уже год.



Мы не признаем эти фальсифицированные выборы.



Я не пойду завтра на выборы. Завтра я буду со своим народом на мирной акции протеста, как была на главных и важных акциях раньше, и буду там столько, сколько потребуется — до конца!» — заявила 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили, отвечая на слова Кобахидзе о том, что «избирательный процесс был конкурентным».





