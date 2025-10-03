Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саломе Зурабишвили: «Я не пойду завтра на выборы — я буду со своим народом на акции протеста»


03.10.2025   21:06


«Прежде всего хочу ответить Ираклию Кобахидзе, который сегодня расхваливал якобы справедливые и честные местные выборы, которые пройдут завтра, и одновременно пригрозил, что будто бы готовится какое-то свержение власти. Это ложь — и то, и другое. Никаких справедливых, свободных выборов завтра не будет. Это будет обычный фарс и издевательство над обществом, которое выходит на улицы мирно уже более 300 дней, фактически уже год.

Мы не признаем эти фальсифицированные выборы.

Я не пойду завтра на выборы. Завтра я буду со своим народом на мирной акции протеста, как была на главных и важных акциях раньше, и буду там столько, сколько потребуется — до конца!» — заявила 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили, отвечая на слова Кобахидзе о том, что «избирательный процесс был конкурентным».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна