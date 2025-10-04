Сегодня на проспекте Руставели состоится акция протеста

Сегодня на проспекте Руставели запланировано проведение акции протеста. Как известно, акция начнется с 16:00 по местному времени.



Также запланировано шествие протеста студентов, которое начнется с 1-го корпуса ТГУ в 15:00.



Собраться на проспекте Руставели граждан в очередной раз призвал учредитель "Проспекта Руставели" Паата Бурчуладзе.



"На службе Родине в 16:00, все на Руставели!" – пишет в социальной сети Бурчуладзе.



Протест на центральном проспекте столицы проходит уже 311 день. Граждане требуют назначить новые парламентские выборы и освободить всех задержанных в ходе протеста.





