Сегодня на проспекте Руставели состоится акция протеста


04.10.2025   11:08


Сегодня на проспекте Руставели запланировано проведение акции протеста. Как известно, акция начнется с 16:00 по местному времени.

Также запланировано шествие протеста студентов, которое начнется с 1-го корпуса ТГУ в 15:00.

Собраться на проспекте Руставели граждан в очередной раз призвал учредитель "Проспекта Руставели" Паата Бурчуладзе.

"На службе Родине в 16:00, все на Руставели!" – пишет в социальной сети Бурчуладзе.

Протест на центральном проспекте столицы проходит уже 311 день. Граждане требуют назначить новые парламентские выборы и освободить всех задержанных в ходе протеста.


