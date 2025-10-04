ЦИК Грузии: В Грузии открыты все избирательные участки

04.10.2025 11:10





В Грузии открыты все избирательные участки, процесс голосования начат с 08:00 без каких-либо перебоев, - указанное заявление на брифинге сделала пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.



По ее словам, общее количество избирателей, зарегистрированных на выборах в органы самоуправления, составляет 3 513 818 человек.



Как заявила Иоселиани, наблюдение за избирательным процессом осуществляют более 80 наблюдателей 28 международных организаций, а также более 8000 наблюдателей 27 местных организаций.



«В выборах посредством электронных технологий примут участие 3 130 348 избирателей. В этом году впервые проголосуют до 47 000 молодых людей. В списках переносных урн 60 754 избирателей. Администрирование будут осуществлять около 34 000 избирательных администраторов. Здесь же хотим напомнить, что избиратель, явившийся на выборы, должен иметь при себе действующее удостоверение личности или паспорт гражданина Грузии.



В общей сложности избирателей обслуживает 3 061 избирательный участок. На 2 284 участках голосование проходит с применением электронных технологий, а на 777 – традиционным способом, среди них 10 избирательных участка, созданных в виде исключения в пенитенциарных учреждениях.



Процесс освещают около 1000 представителей 73 медиа-организаций.



В течение дня будет работать контакт-хаб ЦИК Грузии - 2 51 00 51. Также в постоянном режиме будет работать медиа-центр, где представителям медии и сторонам, вовлеченным в избирательные процессы, будет предоставляться информация по интересующим их вопросам,» – заявила Иоселиани.





