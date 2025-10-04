|
На пост мэра Тбилиси баллотируются девять кандидатов
04.10.2025 11:13
На выборах в органы местного самоуправления Тбилиси, которые состоятся 4 октября, зарегистрировано девять кандидатов.
В частности, на пост мэра столицы баллотируются:
Темур Бокелавадзе (избирательный номер 1) – «Язык, Отечество, Вера»;
Зураб Махарадзе (избирательный номер 3) – «Консерваторы за Грузию»;
Каха Кукава (избирательный номер 7) – «Свободная Грузия»;
Отар Читанава (избирательный номер 8) – «Альянс патриотов»;
Ираклий Купрадзе (избирательный номер 9) – «За сильную Грузию – Лело»;
Георгий Лилуашвили (избирательный номер 11) – «Грузия»;
Георгий Гачечиладзе (избирательный номер 12) – «Партия зелёных»;
Иаго Хвичия (избирательный номер 36) – «Гирчи»;
Каха Каладзе (избирательный номер 41) – «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».
Для победы на выборах кандидату на пост мэра столицы необходимо преодолеть 50-процентный барьер. В противном случае должен быть проведен второй тур между кандидатами, занявшими первое и второе места.
В Тбилиси для участия в выборах зарегистрировано 1 043 482 избирателя, открыто 582 избирательных участка.
