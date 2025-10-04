Кобахидзе: Попытка ворваться в здание парламента ведь не может быть мирной?

04.10.2025 12:21





Попытка ворваться в здание парламента ведь не может быть мирной? Они будут так стоять, а мы уйдем в отставку, как они себе это представляют? Нельзя же следовать тому, что говорит Паата Бурчуладзе. Вы верите в то, что сегодня выйдет столько людей, что они затмят миллион наших избирателей? – указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Вместе с тем, по словам премьера, сегодня в стране нет никакого кризиса, однако есть кризис в "Национальном движении", и он обязательно должен углубляться и привести к полному уничтожению этой партии.



"Попытка ворваться в здание парламента ведь не может быть мирной? Они будут так стоять, а мы уйдем в отставку, как они себе это представляют? Нельзя же следовать тому, что говорит Паата Бурчуладзе. Вы верите в то, что сегодня выйдет столько людей, что они затмят миллион наших избирателей? Не выйдет и сотая доля. Наступит вечер! Что означает революция, которую анонсировал Паата Бурчуладзе, вы же сами видите?! Он – несерьезный человек, поэтому и делает такие заявления.



Кризис есть в коллективном "Нацдвижении",и он должен углубляться, и обязательно углубится, и приведет к полному уничтожению коллективного "Нацдвижения", и только в этом случае в Грузии состоится здоровая демократическая система",- заявил Кобахидзе.



Вместе с тем, премьер ответил на вопрос журналиста о том, не собирается ли он покинуть страну?



"Отвечу русским словом, этот "мелкий" вопрос мне задавали и вчера, и ваша коллега получила на него достойный ответ, могу повторить. "Мелкий" – это и грузинское слово, чтобы вы знали, это – грузинский жаргон, заимствованный из русского языка, но жаргон - грузинский. Через три года у нас будут парламентские выборы, советую вам подготовиться к парламентским выборам 28 октября 2028 года. Готовьтесь, может, на них вам удастся получить какой-нибудь результат. Мы уже с завтрашнего дня планируем начать подготовку к выборам 28 октября 2028 года",- заявил Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





