Анна Цитлидзе: Если кто-то и планирует насилие, это может быть только режим

04.10.2025 15:30





Если кто-то и планирует насилие, это может быть только режим, однако противостояние с гражданами Грузии еще не смог выиграть и не выигрывал ни один режим, - об этом в беседе с агентством «Интерпрессньюс» на площади Свободы города Тбилиси заявила один из лидеров «Единого национального движения» Анна Цитлидзе.



По её словам, сегодняшняя акция протеста является мирной.



«С тысячами граждан Грузии не справится ни спецназ, ни МВД, в этом я глубоко убеждена. Сюда граждане Грузии выходят со своими семьями, мирно. Они действуют в рамках грузинской конституции. Конституция Грузии говорит о том, что, когда власти выходят за конституционные рамки, граждане Грузии имеют полное право взять власть в свои руки. Соответственно, сегодня граждане Грузии будут представлены мирно, в рамках конституции. Если кто-то и планирует насилие, это может быть только режим, однако противостояние с гражданами Грузии еще не смог выиграть и не выигрывал ни один режим. Я уверена, что с очень большим числом граждан Грузии, которые будут защищать свободу своей страны, не справится никакой спецназ. Сегодня мы все здесь с таким настроем. Этот день граждане этой страны могут превратить в возможность для очень большого развития, в то, чтобы этот день стал днем победы идей Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела, Маро Макашвили, а не российского режима. Это зависит только от граждан Грузии. Надеюсь, мы используем эту возможность, страна одержит мирную победу и начнет необратимое развитие. Те 13 лет, которые мы потеряли из-за режима, останутся в прошлом», - заявила Цитлидзе.





