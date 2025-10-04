Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Илия II принял участие в выборах в органы местного самоуправления


04.10.2025   16:04


Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II принял участие в выборах в органы местного самоуправления. Об этом сообщила Патриархия.

Католикос-Патриарх голосовал с помощью переносной урны для голосования.

«Сегодня, 4 октября, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II принял участие в выборах в органы местного самоуправления», — говорится в заявлении Патриархии.


