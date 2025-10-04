Илия II принял участие в выборах в органы местного самоуправления

04.10.2025 16:04





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II принял участие в выборах в органы местного самоуправления. Об этом сообщила Патриархия.



Католикос-Патриарх голосовал с помощью переносной урны для голосования.



«Сегодня, 4 октября, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II принял участие в выборах в органы местного самоуправления», — говорится в заявлении Патриархии.





