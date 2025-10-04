Член «Лело — Сильная Грузия»: в ЦИК подано более 100 жалоб

По сообщению одного из лидеров «Лело – Сильная Грузия» Тазо Датунашвили, по состоянию на 12:00 по всей стране по фактам нарушений в избирательном процессе было подано более 100 жалоб. Как отметил оппозиционер, в основном типы нарушений – так называемая «карусель», подкуп избирателей у участка, принуждение их прийти на участок и отдать голос, а также препятствование видеомониторингу.



«Активность на 12:00 была очень высокая, за что я ещё раз благодарю оппозиционных избирателей, которые понимают важность этого поля битвы и пришли к урнам. Хочу призвать всех оппозиционно настроенных людей, которые не хотят жить по «русскому сценарию», в «русских» городах и селах, кто хочет, чтобы страна продолжала нормальную жизнь в правильном направлении, обязательно прийти на участки и исполнить свой гражданский долг.



Что касается нарушений: главной проблемой является то, что на десятках тбилисских участков портят камеры, меняют ракурс, пытаются их остановить. Пишут странные жалобы с требованием прекратить запись камер. Камерам создают серьёзные проблемы. Налицо тенденция: на многих участках Тбилиси они разворачивают так называемую «избирательную карусель». Также хочу отреагировать на ту явную и грязную ложь, которую сейчас распространяют представители Центральной избирательной комиссии, мол, жалоб не писали. Более 100 жалоб подано, и у бандитов ЦИК есть директива – не принимать эти жалобы…



Также мы указали конкретные участки, где у них стоят так называемые маршрутные такси, и возле участков раздают деньги и осуществляют подкуп избирателей. Эта тенденция наблюдается в Тбилиси, Батуми, Гори, Телави и во многих других округах и участках.



Кроме того, одна из главных традиций, присущих «Грузинской мечте» — это учёт избирателей и принуждение этих избирателей приходить на участки. Это происходит абсолютно незаконным способом. В том числе социально уязвимых шантажируют лишением соцпомощи и просят голосовать в пользу «Грузинской мечты». «Грузинская мечта» в панике и всеми методами пытается фальсифицировать выбор граждан Грузии », — заявил Тазо Датунашвили.





