«Несчастные фейкеры»: Гарибашвили вспылил на вопросы о коррупционных делах экс-министров

04.10.2025 16:12





Экс-премьер Грузии, бывший председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили назвал «несчастными фейкерами» журналистов, задавших ему вопросы о задержаниях членов его кабинета за коррупционные преступления.



«Несчастные. Вы – главные фейкеры, лживое телевидение», – сказал он журналистам оппозиционных СМИ, покидая избирательный участок после голосования вместе с супругой и в сопровождении до десятка телохранителей.



Гарибашвили не ответил на вопросы и не сделал заявления.



Гарибашвили объявил об отставке в конце 2023 года. На тот момент в его адрес звучали обвинения в коррупции, в том числе из-за использования правительственного самолета для отправки сына на учебу в США. Хотя он формально оставался главой правящей партии, на публике почти не появлялся, а в апреле текущего года объявил об уходе из политики. При действующем премьере Ираклие Кобахидзе в отставку подали почти все министры, считавшиеся назначенцами Гарибашвили.



Более того, за последние месяцы по обвинению в коррупционных преступлениях были задержаны экс-министр экономики Ромео Микаутадзе и экс-министр обороны Пааты Бурчуладзе. Бывший глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе пытался покончить жизнь самоубийством, написав предварительно письмо, в котором также говорил об обвинения в коррупции в его адрес. Кроме того, в последние недели Служба госбезопасности провела серию задержаний среди крупных подрядчиков Мининфраструктуры, а также в компании, инспектировавшей работы по многомиллионным тендерам на ремонт дорог.



Оппозиция видит во всем этом не борьбу с коррупцией, а признаки внутрипартийных разборок. Оппоненты властей считают, что и Гарибашвили может оказаться за решеткой.



Источник: Новости - Грузия

