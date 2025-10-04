|
Паата Бурчуладзе представил оргкомитет акции 4 октября
04.10.2025 16:32
Учредитель движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе представил оргкомитет акции 4 октября.
В состав комитета, помимо самого Бурчуладзе, входят член «Национального движения» Ираклий Надирадзе, бывший главный прокурор Муртаз Зоделава, генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе.
По словам Бурчуладзе, именно от членов комитета будут исходить инициативы, которым должны следовать участники акции.
«Чтобы вы знали, кто руководит, кто входит в состав оргкомитета, хочу представить: Ираклий Надирадзе, Муртаз Зоделава, Лаша Беридзе, Паата Манджгаладзе и ваш покорный слуга [Паата Бурчуладзе]. Мы – те люди, кто занимается организацией всего этого, и я очень прошу всех учитывать, что последующие шаги должны исходить от нас. Вы должны принять, что последующие шаги будут исходить от нас, и за все должны следовать этому. Это приведет нас к победе. Борьба до конца! Не забудьте флаги. Победа за нами»,- заявил Бурчуладзе.
