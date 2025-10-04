Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Наблюдать за выборами из ЕС приехали лишь люди пророссийских взглядов


04.10.2025   18:14


На выборах в Грузии не представлены наблюдатели из стран ЕС, за исключением Венгрии и Словакии. При этом проправительственные СМИ активно тиражируют комментарии некоторых наблюдателей, которые, например, прибыли в Тбилиси по спискам венгерского «Центра фундаментальных прав».

«Эхо Кавказа» выяснило, что некоторые из этих наблюдателей придерживаются пророссийских взглядов. Например, француз Франк Пенгам – активный критик Запада, частый гость российских госСМИ, ранее наблюдал за выборами в России и заявлял, что они прошли «на высшем уровне», а также проводил пресс-туры в аннексированный Донбасс.

Еще один наблюдатель – член Сената Испании Лукe Урибе-Эчебаррия Апалагеги. Он отмечает, что Грузия «твёрдо призвана проводить демократические выборы по международным стандартам», а «парламентские выборы были очень справедливыми, о чём я заявлял ранее».

Издание «Табула» сообщило, что за выборами наблюдает и секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Балдовская.


