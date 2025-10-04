|
Паата Бурчуладзе зачитал декларацию оппозиции
04.10.2025 19:15
Один из главных организаторов акции протеста в Тбилиси оперный перец Паата Бурчуладзе, выступая на Площади Свободы, объявил о формировании в стране Национального собрания и зачитал собравшимся его Декларацию.
По его словам, сегодня у граждан «исторический и вероятно последний шанс вернуть свою страну». Бурчуладзе заявил, что из-за Бидзины Иванишвили Грузию приходится спасать.
«И я рад, что так много воодушевленных людей собрались вместе, поэтому сегодня мы вместе должны решить судьбу страны. Никаких «завтра»! Мы пришли сюда не для того, чтобы произошло столкновения, я пришел сюда сегодня со своими внуками, но мы не должны сегодня проигрывать, сегодня мы должны выиграть! Другого пути у граждан Грузии нет!».
Заявив, что власть в стране «принадлежит нам, а не Бидзине Иванишвили», Паата Бурчуладзе зачитал Декларацию Национального собрания:
«Мы, граждане Грузии, собравшиеся на Национальном собрании, объявляем:
Наша родина оказалась похищена, т. н. правительство потеряло доверие народа, государственные институты не отражают воли грузинского народа. Конституция Грузии гласит: источником власти Грузии является народ. Сегодня народ возвращает себе свою власть от узурпатора, чтобы защитить мир, безопасность и национальные интересы. Неформальное правление Бидзины Иванишвили создало реальную угрозу для суверенитета Грузии и каждого отдельного гражданина.
Исходя из вышесказанного на голосование выносятся следующие вопросы:
1. Национальное собрание провозглашает, что власть полностью принадлежит грузинскому народу;
2) Национальное собрание объявляет, что т. н. власть после сфальсифированных выборов 26 октября [2024 года] и международного непризнания конституционно потеряла легитимацию, поэтому ее полномочия прерваны;
3) Национальное собрание объявляет мирный переходный период, который обеспечит мирную передачу власти в свои руки, освобождение демократических институтов, прочное восстановление диалога для членства в ЕС, защиту безопасности и мира страны».
После объявления каждого пункта акция протеста взрывалась овациями, после чего Бурчуладзе спросил у толпы: «Чья Грузия?!», на что люди кричали: «Наша»!
Бурчуладзе также заявил, что теперь МВД должно подчиниться воле грузинского народа, а не Бидзины Иванишвили. По его словам, полиция больше не должна служить бандитам и хунте. Он также объявил, что МВД должно задержать «главных злодеев» режима:
1. Ираклий Кобахидзе
2. Шалва Папуашвили
3. Анзор Чубинидзе
4. Мамука Мдинарадзе
5. Тея Цулукиани
6. Бидзина Иванишвили
