Протестующие выломали ворота президентского дворца Атонели

04.10.2025 19:17





Протестующие выломали ворота президентского дворца Атонели, на месте происшествия произошло столкновение.



Группа мужчин сломала ограждение и напала на нескольких представителей караула, находившихся во дворе. Вскоре из здания резиденции появился спецназ и сотни патрульных полицейских. Против демонстрантов они применяют слезоточивый газ, проходят задержания.



Этому предшествовало обращение члена «Единого национального движения» Муртаза Зоделава к собравшимся.



«Друзья, народ Грузии вернул себе власть. В первую очередь я хочу обратиться к сотрудникам силовых структур, т. н. ГДД [Департамент особых поручений] и прочим. Вы встали перед конкретным выбором, вы должны выбрать: либо народ Грузии, либо служба Иванишвили. Сегодня здесь будет стоять весь народ, но мужская сила начнет действовать сегодня. Я прошу всех [двинуться] в сторону парка Бараташвили, мужская сила только. Мы собираемся там и начинаем действовать, чтобы народ Грузии вернул себе центры власти. Любой полицейский или сотрудник ГДД, который встретит нас там – мы зададим один единственный вопрос: На чей вы стороне? На стороне людей, Конституции или Иванишвили? На чьей вы стороне? Родины или русских? Мы будем считать силовиком и полицейским только того, кто правильно ответит на вопрос. Что он служит народу Грузии, грузинскому государству. Таковы наши конкретные требования.



Конец пустым разговорам на акациях, конец шатаниям, конец рабству Бидзины! Всех мужчин прошу двинуться, женщины, вы должны остаться здесь, не расходимся. Тбилиси, Грузия, выходите! Мужская сила. Мы соберемся за садом Бараташвили и примем ключи от дворца президента.



Это наш первый шаг, за ним последуют другие. Я обращаюсь к родителям и родственникам силовиков. У вас есть время, чтобы позвонить, приехать и забрать домой. Уберегите своих детей от народного гнева. Они тоже грузины, у них должна быть возможность вернуться домой к семьям. Потому что 13 лет у грузинского народа такого шанса не было. Но мы его снова получим. <...> Здесь никто не боится. Бидзина, твое время кончилось!».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





