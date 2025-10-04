|
Зурабишвили: эта пародия на захват президентского дворца может быть инсценирована только режимом
04.10.2025 19:41
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала в социальной сети X столкновения, произошедшие у президентской резиденции в Тбилиси:
«Эта пародия на захват президентского дворца может быть инсценирована только режимом с целью дискредитировать 310 дней мирных протестов грузинского народа. Как законный президент, я официально отвергаю это и продолжаю мирно стоять вместе со своим народом, пока мы не выиграем новые выборы».
Протестующие выломали ворота президентского дворца в Тбилиси, на месте происшествия произошло столкновение.
Из здания администрации вышли представители спецподразделений, применили перцовый баллончик. Участники протеста закидывают силовиков петардами.
