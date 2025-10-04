Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зурабишвили: эта пародия на захват президентского дворца может быть инсценирована только режимом


04.10.2025   19:41


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала в социальной сети X столкновения, произошедшие у президентской резиденции в Тбилиси:

«Эта пародия на захват президентского дворца может быть инсценирована только режимом с целью дискредитировать 310 дней мирных протестов грузинского народа. Как законный президент, я официально отвергаю это и продолжаю мирно стоять вместе со своим народом, пока мы не выиграем новые выборы».

Протестующие выломали ворота президентского дворца в Тбилиси, на месте происшествия произошло столкновение.

Из здания администрации вышли представители спецподразделений, применили перцовый баллончик. Участники протеста закидывают силовиков петардами.


Источник: SOVA
