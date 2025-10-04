Посла Грузии в США отчитали в Госдепартаменте за заявления правительства «Грузинской мечты»

Посол Грузии в США Тамар Талиашвили была вызвана в Госдепартамент США, где ей выразили «глубокую обеспокоенность» заявлениями официальных лиц правительства Грузии. Об этом сообщает Радио Свобода. Представитель посольства США в Грузии заявила об этом в письменном ответе изданию.



Вызов Тамар Талиашвили связан с обвинениями со стороны представителей правительства «Грузинской мечты» в адрес США о «финансировании революции из Таиланда».



«Мы глубоко обеспокоены тем, что высокопоставленные представители правительства Грузии безответственно распространяют ложную информацию, распространяемую СМИ, что привело к кампании преследования и запугивания общественности, основанной исключительно на ложной информации», — говорится в письме, опубликованном Радио Свобода.



По словам представителя посольства, Госдепартамент вызвал посла Грузии Тамар Талиашвили, чтобы «выразить серьёзные возражения против заявлений официальных лиц правительства Грузии, которые подкрепляют ложную информацию в СМИ, искажающую регулярные финансовые переводы от правительства США бывшим американским чиновникам».



1 октября глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе заявил, что у него есть доказательства того, что «посольство одной из стран, от Таиланда до Грузии, финансирует антиправительственных радикалов». Мдинарадзе рассказал об этом заговоре в эфире пропагандистской телекомпании «Имеди».



