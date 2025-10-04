Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Муртаз Зоделава: Никто не собирается расходиться по домам, конкретные действия будут каждый ча


04.10.2025   21:01


«Снова произойдет мобилизация, и мы придём к офису «Грузинской мечты», также спросим с них ответ», — заявил член «Единого национального движения» Муртаз Зоделава.

По его словам, никто не собирается уходить по домам, мы намерены бороться до конца.

«На площади Атонели газом отравляют пожилых людей, а параллельно Иванишвили, Каладзе и банда что‑то празднуют, устраивают фуршет в офисе «Грузинской мечты». Мы вновь мобилизуемся и пойдём и к ним, потребуем с них ответ. Сейчас главное — чтобы здесь прошла мобилизация, вы видите — людей очень много. Шаг за шагом, каждые полчаса, каждый час будет конкретное действие, которое прижмёт «Грузинскую мечту» к стене и вынудит Иванишвили бежать. Главный сюрприз, главное — никто не собирается уходить домой, все намерены бороться до конца. Невозможно, Иванишвили, чтобы тебе это простили, твои часы сочтены», — заявил Муртаз Зоделава.


