ГМ празднует «впечатляющую победу» на выборах, пока в Тбилиси идут столкновения со спецназом

04.10.2025 21:19





Правящая партия «Грузинская мечта» отпраздновала победу на муниципальных выборах после объявления данных экзитпола проправительственного телеканала «Имеди».



«Победа действительно впечатляющая, поздравляю. Грузинское общество добилось успеха, окончательно выпрямились. Это то, чего заслуживает наша история, наша генетика», – заявил миллиардер-основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили на праздничном мероприятии в центральном офисе партии.



Он никак не прокомментировал продолжающуюся протестную акцию в Тбилиси и попытку штурма президентской резиденции, отметив лишь необходимость противостоять «внешнему влиянию».



Согласно экзитполу, проведенному компанией GORBI по заказу «Имеди», кандидаты «Грузинской мечты» с большим отрывом выигрывают на выборах мэра во всех крупных городах.



Избирательные участки в Грузии закрылись в Грузии в 20:00. Граждане выбирали 64 мэров: пять мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов. Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы. Также избирались более 2 тысяч депутатов 64 местных совещательных органов – сакребуло. Проходной барьер для партий составляет 4%.



Восемь ведущих оппозиционных сил отказались участвовать в выборах, называя их «фарсом» и «российской спецоперацией» по легитимизации «Грузинской мечты». Они проводят в Тбилиси протестную акцию. Часть демонстрантов ворвалась во Дворец Орбелиани, сейчас на улице Атонели продолжаются столкновения со спецназом.





