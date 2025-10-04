За «победу на выборах» Кобахидзе поблагодарил Бидзину Иванишвили

Мы всем обещали, что одержим победу с большим преимуществом, хотя, думаю, что даже такое громкое обещание мы перевыполнили. Это очень хорошо, - указанное заявлении на мероприятии в офисе правящей партии сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, результат, который был достигнут сегодня, это результат неустанного труда.



«Если бы не стояли вместе, такой внушительной победы не было бы. Мы всем обещали, что одержим победу с большим преимуществом, хотя, думаю, что даже такое громкое обещание мы перевыполнили. Это очень хорошо.



Именно такая внушительная победа необходима для того, чтобы развитие страны было необратимым, стабильным. Хочу поздравить всех кандидатов, в этот избирательный процесс было включено много кандидатов. В первую очередь, хочу поздравить главного кандидата на выборах в органы местного самоуправления Каху Каладзе, который уже в третий раз одержал внушительную победу, это всё является заслугой тех многих дел, которые он сделал.



Хочу поздравить избранных мэров, членов собраний, всех. Хочу выразить благодарность членам нашего штаба, руководству штаба, руководителям местных штабов. При всем этом, результат, который был достигнут сегодня, это результат неустанного труда. Спасибо Бидзине Иванишвили за все, что у нас есть сегодня, что есть у нашей страны: мир, прогресс, развитие, все это заслуга Бидзины Иванишвили. И сегодняшняя победа – это победа Бидзины Иванишвили»,- отметил премьер.





