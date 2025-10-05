|
Организатор протестов в Тбилиси Паата Бурчуладзе госпитализирован во время акции
05.10.2025 00:01
Госпитализирован один из организаторов сегодняшней протестной акции в Тбилиси, оперный певец Паата Бурчуладзе.
70-летней основатель платформы «Проспект Руставели» почувствовал себя плохо во время продолжающегося митинга у парламента. Врач скорой помощи сообщил, что в состоянии Бурчуладзе «есть определенные изменения». Сам Бурчуладзе заявил, что «едет на обследование и обязательно вернется».
Госпитализации предшествовали споры с протестующими. Некоторые высказывали недовольство в адрес организаторов.
В начале протестной акции Бурчуладзе зачитал «декларацию народного собрания», объявив нынешнее правительство нелегитимным. Он призвал начать «мирную передачу власти» — кому он не уточнил. Затем по призыву председателя политсовета «Нацдвижения» Муртаза Зоделава часть демонстрантов направилась к резиденции президента, где произошли беспорядки.
Спецназ вытеснил протестующих с Атонели с помощью слезоточивого газа и водометов. Сообщается как минимум о 25 задержанных.
На обеих локациях сейчас остаются несколько сотен протестующих. Политиков из оргкомитета акции с призывами больше не выступают.
