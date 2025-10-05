Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Шесть участников протеста и 21 правоохранитель были доставлены в медицинские учреждения


05.10.2025   00:40


По информации Министерства здравоохранения Грузии, в результате событий, произошедших 4 октября в Тбилиси, бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения шестерых пострадавших участников акции и 21 сотрудника правоохранительных органов.

Как уточняет ведомство, бригады скорой помощи оказали медицинскую помощь на месте около 30 людям.

«Госпитализированные пострадавшие имеют различные виды травм. Состояние здоровья одного из полицейских оценивается как тяжёлое.

Часть пострадавших проходит медицинское обследование и остаётся под наблюдением врачей», — говорится в заявлении Министерства здравоохранения.


