«Лело – Сильная Грузия»: Развитие событий показало, что бойкот был ошибкой

05.10.2025 11:31





В заявлении партии «Лело — Сильная Грузия» говорится, что развившиеся события показали: кампания бойкота, начатая за восемь месяцев до выборов, была критической ошибкой со стороны тех лидеров оппозиции, которые стояли у истоков этого процесса.



В заявлении отмечается, что главной задачей партии по-прежнему остаётся достижение новых парламентских выборов и освобождение политзаключённых.



«Мы хотим поблагодарить каждого гражданина Грузии, кто нам доверил и последовал за нами в этой неравной борьбе на этих выборах, несмотря на сильное давление. Тем, кто последовал за нами, веря, что смена власти возможна через выборы и твёрдую, мирную уличную борьбу — единственный и безальтернативный путь, которому следует «Сильная Грузия — Лело». Мы глубоко уверены, что именно это принципиальное и правильное решение необходимо для демократического развития нашей страны.



В условиях российского авторитарного режима это сложная задача, но наша стратегия с самого начала казалась нам единственно правильной, и мы по-прежнему в этом убеждены — это было государственно верное видение.



Избирательный процесс сегодня был чрезвычайно сложным — поле неравной борьбы в условиях российского режима. Сегодня мы увидели факты системных фальсификаций — «карусели», подкуп и влияние на волю избирателей с помощью угроз.



Наша задача заключалась в том, чтобы не позволить «Грузинской мечте» захватить и укрепить власть во всех городах и селах Грузии. Цель российского режима заключалась в отстранении демократических проевропейских партий от процесса и, таким образом, в полном захвате Тбилиси и регионов Грузии.



Развившиеся события показали, что кампания бойкота, начатая за 8 месяцев до выборов, была критической ошибкой со стороны тех лидеров оппозиции, которые инициировали этот процесс. Это заявление повлияло на неправильное формирование общественного мнения и, соответственно, на весь политический процесс, что ещё раз дало «Грузинской мечте» возможность присвоить голоса всех тех оппозиционных партий, которые не включились в эту борьбу.



Наша главная задача по-прежнему — добиться новых парламентских выборов и освободить политзаключённых, чего мы достигнем конституционным путём и бескомпромиссной борьбой», — говорится в заявлении «Лело — Сильная Грузия».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





