Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЦИК Грузии доволен своей работой на выборах


05.10.2025   13:24


«Муниципальные выборы завершились, подсчитаны результаты всех избирательных участков — всего 3 061 участка. Как показал вчерашний день, использование электронных технологий на муниципальных выборах во второй раз и уже в более широком масштабе было успешно реализовано: избирательная администрация смогла объявить предварительные результаты всего через час и 25 минут после завершения голосования», — заявила на брифинге пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.

По её словам, на технологических избирательных участках процесс голосования прошёл без перебоев, и ни на одном участке не возникла необходимость перехода к традиционному методу голосования.

Кроме того, по словам Иоселиани, в окружные избирательные комиссии поступило всего 25 жалоб.

«Хочу поблагодарить каждого сотрудника избирательной администрации за проделанную работу, за вклад в процесс модернизации выборов и за высокий профессионализм в администрировании.

Также предоставлю информацию о жалобах. На данный момент в окружные избирательные комиссии всего поступило 25 жалоб. Они в основном касаются нарушений правил фото- и видеосъёмки, организации помещения для голосования, регистрации избирателей вне избирательного участка и т.д. Подробная информация о жалобах размещена на нашем веб-сайте, в реестре жалоб.

Также напомню, что в установленные законом сроки в каждом избирательном округе будут пересчитаны бюллетени на пяти случайно выбранных избирательных участках округа — как на технологических, так и на традиционных участках», — отметила Натия Иоселиани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна