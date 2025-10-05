ЦИК Грузии доволен своей работой на выборах

«Муниципальные выборы завершились, подсчитаны результаты всех избирательных участков — всего 3 061 участка. Как показал вчерашний день, использование электронных технологий на муниципальных выборах во второй раз и уже в более широком масштабе было успешно реализовано: избирательная администрация смогла объявить предварительные результаты всего через час и 25 минут после завершения голосования», — заявила на брифинге пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.



По её словам, на технологических избирательных участках процесс голосования прошёл без перебоев, и ни на одном участке не возникла необходимость перехода к традиционному методу голосования.



Кроме того, по словам Иоселиани, в окружные избирательные комиссии поступило всего 25 жалоб.



«Хочу поблагодарить каждого сотрудника избирательной администрации за проделанную работу, за вклад в процесс модернизации выборов и за высокий профессионализм в администрировании.



Также предоставлю информацию о жалобах. На данный момент в окружные избирательные комиссии всего поступило 25 жалоб. Они в основном касаются нарушений правил фото- и видеосъёмки, организации помещения для голосования, регистрации избирателей вне избирательного участка и т.д. Подробная информация о жалобах размещена на нашем веб-сайте, в реестре жалоб.



Также напомню, что в установленные законом сроки в каждом избирательном округе будут пересчитаны бюллетени на пяти случайно выбранных избирательных участках округа — как на технологических, так и на традиционных участках», — отметила Натия Иоселиани.







