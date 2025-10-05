На территории у Президентского дворца наводят марафет - полиция продолжает дежурить

На площади Орбелиани, где ситуация несколько раз обострялась во время вчерашней акции протеста, по-прежнему находятся сотрудники Департамента специальных задач, а также водометы.



Параллельно на территории у президентского дворца ведутся работы по очистке, укладывается тротуарная плитка и устанавливается другое поврежденное оборудование.



Что касается президентского дворца, ограда которого была сломана вчера участниками протеста, она по-прежнему повреждена, и работы по монтажу пока не начались.



Что касается законодательного органа, то на месте мобилизованы правоохранители.



Напомним, вчера в столице прошла акция протеста. Ситуация на митинге обострилась после того, как собравшиеся на площади Свободы двинулись к президентскому дворцу на Атонели. После того, как граждане прорвали ограду и вошли во двор дворца, между ними и спецназом произошло столкновение. Спецназ применил т.н. перцовый спрей. Граждан разогнали с помощью водомета. Позже акция продолжилась у здания законодательного органа.



По данным Минздрава, в результате событий, произошедших в Тбилиси 4 октября, бригадами скорой помощи в медицинские учреждения доставлены были 6 пострадавших участников акции и 21 правоохранитель.





