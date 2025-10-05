Паата Бурчуладзе чувствует себя бодро и намерен продолжать борьбу - адвокат

По заявлению адвоката лидера движения «Проспект Руставели» Пааты Бурчуладзе Левана Кавелашвили, Бурчуладзе чувствует себя бодро и намерен продолжать борьбу.



В беседе с «IPN» Кавелашвили заявил, что сегодня утром навестил своего подзащитного в Дигомском изоляторе временного содержания.



«Мы были у него рано утром вместе с моим коллегой. Можно сказать, что господин Паата чувствует себя бодро. Он гордится тем, что во имя любви к этой стране находится там, где он находится. Обвинений пока не предъявлено, соответственно, официально мы не знаем, в чём обвиняется Паата Бурчуладзе. После официального предъявления обвинений мы сможем сказать о больших деталях. Сначала его доставили из клиники в Центральную криминальную полицию, а затем перевели в изолятор. Состояние его здоровья нормальное, конечно, он переутомлен, учитывая полученные во время акции повреждения здоровья. Однако сейчас он относительно нормально, чувствует себя лучше, бодр и намерен бороться», - заявил Кавелашвили.



Напомним, МВД задержало членов «Национального движения» Муртаза Зоделава и Ираклия Надирадзе, одного из лидеров «Проспекта Руставели» Паату Бурчуладзе, одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паату Манджгаладзе и полковника Лашу Беридзе, которые были членами оргкомитета акции 4 октября.



По словам заместителя министра ВД, они «обвиняются в призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии». За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.





