Кобахидзе: Мы несем ответственность перед избирателями за полную нейтрализацию коллективного «Национального движения»

05.10.2025 14:04





«У нас есть ответственность перед избирателями — полностью нейтрализовать коллективное «Нацдвижение», иностранную агентуру в стране, чтобы окончательно сформировалась здоровая, демократическая политическая система», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в офисе партии «Грузинская мечта».



По словам Кобахидзе, за последние четыре года «наци» пять раз пытались свергнуть власть, устроить майдан, внести хаос в страну, и за это вчера со стороны государства был дан соответствующий ответ.



«Как вам известно, попытка свержения также провалилась. За прошедшие четыре года в стране мы уже видели пятую попытку устроить «нацмайдан». За четыре года «наци» пять раз пытались свергнуть власть, устроить майдан, внести беспорядки в страну, и за это вчера со стороны государства был дан соответствующий ответ.



Хочу отметить, что у нас есть ответственность перед более чем 1 100 000 избирателей — окончательно избавить нашу страну от этой болезни, которую называют коллективным «Нацдвижением». Под коллективным «Нацдвижением» подразумеваются соответствующие политические партии, все иностранные агенты, которые не дают покоя этой стране. Подразумеваются те экстремистские формирования, которые действуют по инструкциям и при финансировании иностранных спецслужб, в том числе для этого используется, например, один из университетов, захваченных семьёй Саакашвили. Существуют такие организации, как, например, «Пари», «Единство» и т.д. Это экстремистские формирования, через которые, в том числе и через другие группировки, в течение последнего года совершались блокировки улиц 100, 50, 150 человек и т.д. Конечно, это неправильно. 110 человек не могут перегородить дорогу 1 100 000 людям. Какова была цель всего этого? Целью было нанесение вреда государству и экономике. Им не удавалось причинить значительный ущерб, но некоторый небольшой вред они всё же наносили этой стране и государству. У нас есть ответственность перед более чем 1 100 000 избирателей — полностью нейтрализовать эту политическую силу, коллективное «Нацдвижение», иностранную агентуру в нашей стране, чтобы в Грузии окончательно сформировалась полностью здоровая и крепкая, демократическая политическая система», — заявил Ираклий Кобахидзе.







