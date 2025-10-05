«За перемены»: мы объявляли не последний бой, а борьбу до конца

Коалиция «За перемены» (партии «Ахали», «Дроа!», «Гирчи — Больше свободы») опубликовали заявление, где отмечено, что речь идет о борьбе до победного конца, а не об итоговой борьбе, которая имела место 4 октября, в день выборов в органы местного самоуправления.



В коалиции уверены, что ключ к победе — это падение режима «Грузинской мечты», а не в создании чрезмерных ожиданий в любой момент времени.



«Режим» обрушится в результате постоянной изоляции правительства, отказа от сотрудничества, непризнания, усиления международного давления и, самое главное — непрекращающихся протестов, в том числе усиления центра протеста на Руставели.



Подчеркивается, что единственным источником дестабилизации, кризиса и насилия в Грузии является Иванишвили и его репрессивная система, в результате чего в стране появляются новые политические заключенные.



«Российский фарс не пройдет!», — говорится в заявлении, где отмечено, что на выборы в органы местного самоуправления пришло на 300 000 избирателей меньше, чем на выборы 26 октября 2024 года (при этом власти подчеркивают, что явка на выборах в муниципальные органы власти прибывает меньше избирателей — ред.).



По оценке коалиции, в 311-й день непрерывных акций протеста на проспект Руставели вышло более 100 000 человек.



«Мы не объявляли о последнем бое, мы объявили о борьбе до конца, до победы! Каждый день, вплоть до поражения Бидзины Иванишвили, мы будем стоять там, где стояли последние 311 дней. Сегодня, как обычно, мы встретимся на Руставели», — говорится в заявлении.



Добавим, глава МВД Грузии Гела Геладзе заявил, что мирного свержения власти не случилось, но произошел мирный разгон. Министр допустил, что круг задержанных в связи с попыткой 4 октября сменить власть расширится.



Напомним, на акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, один из главных организаторов митинга Паата Бурчуладзе провозгласил создание Национального собрания, заявив, что с этого момента власть в стране перешла в руки народа и призвал МВД не препятствовать людям и задержать лидеров «Грузинской мечты».



Сразу после него выступил один из лидеров «Национального движения» Муртаз Зоделава, который призвал «мужскую силу» протеста направиться к президентской резиденции на Атонели. В результате толпа попыталась штурмовать дворец, произошли столкновения. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ, протестующие закидывали силовиков камнями, подожгли баррикады.



По итогам событий 4 октября Паату Бурчуладзе перевели в клинику Healthycore.



Позже МВД Грузии сообщило о задержании организаторов акции протеста 4 октября Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе. Как заявил замминистра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, им вменяются в вину призывы к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти. Оппозиционным политикам грозит до 9 лет лишения свободы.



