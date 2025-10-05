Лексо Бурчуладзе: Мы поняли, что имело место возможное предательство, когда двинулись к Атонели

05.10.2025 18:03





«Мы поняли, что имело место возможное предательство, когда двинулись к Атонели. Когда я увидел кадры произошедшего, я уже понял, что что-то пошло не так, как планировалось», — заявил Лексо Бурчуладзе, сын лидера организации «Проспект Руставели» Пааты Бурчуладзе.



По его словам, слова Муртаза Зоделава уже подтвердили, что внутри было большое предательство.



«Он был уверен, что смена 4 октября пройдёт мирно. Он всё время говорил, что всё пройдёт мирно, и всё пройдёт мирно. Мы видели, что вчерашний день немного отличался от мирной темы. Мы поняли, что имело место возможное предательство, когда двинулись к Атонели. Я был немного позади, пришел сравнительно поздно, и, увидев кадры произошедшего, уже понял, что что-то пошло не так, как планировалось.



Слова Муртаза уже подтвердили, что внутри было большое предательство. Мы не можем назвать это планом. Возможно, спуск на Атонели был частью плана, но то, что произошло на Атонели, я уверен, никто не сочтёт частью плана, или что не было плана Б, или что всё это не должно было иметь развития. Никто не поверит. Это было предательством. Скорее всего, должно было произойти совсем другое. Я даже рискну сказать, что, поскольку Паата Бурчуладзе постоянно говорил, что всё это должно произойти мирно, я могу представить себе вариант «открытых дверей». По нашему прибытию никаких столкновений быть не должно было», — заявил Лексо Бурчуладзе.





