На проспекте Руставели возобновилась акция протеста
05.10.2025 20:33
На проспекте Руставели возобновилась акция протеста.
На 312-й день непрерывного протеста граждане, собравшиеся у законодательного органа, перекрыли автодорогу.
Требования демонстрантов остаются неизменными - назначить новые выборы и освободить задержанных в рамках акций.
Участники акции принесли на место флаги Грузии и Евросоюза.
