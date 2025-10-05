На проспекте Руставели возобновилась акция протеста

05.10.2025





На проспекте Руставели возобновилась акция протеста.



На 312-й день непрерывного протеста граждане, собравшиеся у законодательного органа, перекрыли автодорогу.



Требования демонстрантов остаются неизменными - назначить новые выборы и освободить задержанных в рамках акций.



Участники акции принесли на место флаги Грузии и Евросоюза.





