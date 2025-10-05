Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На проспекте Руставели возобновилась акция протеста


05.10.2025   20:33


На проспекте Руставели возобновилась акция протеста.

На 312-й день непрерывного протеста граждане, собравшиеся у законодательного органа, перекрыли автодорогу.

Требования демонстрантов остаются неизменными - назначить новые выборы и освободить задержанных в рамках акций.

Участники акции принесли на место флаги Грузии и Евросоюза.


