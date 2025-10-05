Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саломе Зурабишвили: Власти устроили своего рода ловушку


05.10.2025   20:40


«Они устроили своего рода ловушку, которая заключалась в том, чтобы прорваться в Президентский дворец. Эта ловушка затронула и меня, потому что она напрямую ударяет по легитимности президента, которая и есть настоящая легитимность в глазах народа», — заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам Зурабишвили, «российская спецоперация провалилась».

«Произошло то, что российская спецоперация провалилась. Все уже поняли, что это была настоящая российская спецоперация, психологическая спецоперация, которая основывалась на множестве разных компонентов, готовилась давно, которая основана на какой-то безысходности, которая, возможно, накопилась. В этом протесте есть и усталость, всё это очень естественно, и они на этом сыграли, они устроили для своего рода ловушку – штурм Президентского дворца. Эта ловушка затронула и меня, потому что она напрямую ударяет по легитимности президента, которая и есть настоящая легитимность в глазах народа», – отметила Саломе Зурабишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна