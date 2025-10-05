Саломе Зурабишвили: Власти устроили своего рода ловушку

05.10.2025 20:40





«Они устроили своего рода ловушку, которая заключалась в том, чтобы прорваться в Президентский дворец. Эта ловушка затронула и меня, потому что она напрямую ударяет по легитимности президента, которая и есть настоящая легитимность в глазах народа», — заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам Зурабишвили, «российская спецоперация провалилась».



«Произошло то, что российская спецоперация провалилась. Все уже поняли, что это была настоящая российская спецоперация, психологическая спецоперация, которая основывалась на множестве разных компонентов, готовилась давно, которая основана на какой-то безысходности, которая, возможно, накопилась. В этом протесте есть и усталость, всё это очень естественно, и они на этом сыграли, они устроили для своего рода ловушку – штурм Президентского дворца. Эта ловушка затронула и меня, потому что она напрямую ударяет по легитимности президента, которая и есть настоящая легитимность в глазах народа», – отметила Саломе Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





