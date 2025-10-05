Зурабишвили призвала граждан к мирному протесту на проспекте Руставели

05.10.2025 20:46





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, заявила, что сегодня, как никогда, всем нужно собраться на площади Руставели, потому что Руставели можно защитить. Она призвала к мирному протесту.



Ее призыв звучит на фоне заявления МВД Грузии о том, что каждое последующее после штурма Дворца президента собрание оппонентов власти будет восприниматься как продолжение событий 4 октября — как угроза общественному порядку и безопасности.



Политик отметила, что власти Грузии мечтают уничтожить протест, а заявления МВД — это попытка запугать общественность. Она призвала всех, кто отстаивает проевропейскую позицию, протестовать, не прибегая к деструктивным методам и не идти неконституционным путем.



«Нас не обмануть и не перевести на иной режим», — подчеркнула она.



Зурабишвили уверена, что протест на Руставели — это гарантия того, что «режим Иванишвили» в итоге падет, что это — гарантия того, что изоляция «Грузинской мечты» извне продолжится.



«Руставели — это гарантия того, что мы верим друг в друга и солидарны друг с другом, а Руставели — это гарантия того, что завтрашний день принадлежит нам. Наступит день выборов, честных парламентских выборов, на которых мы сделаем выбор. Сегодня день защиты. Мы призываем всех собраться вместе и продолжать столько, сколько необходимо, и довести до конца этот мирный протест», — заявила Зурабишвили.



Напомним, на акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, один из главных организаторов митинга Паата Бурчуладзе провозгласил создание Национального собрания, заявив, что с этого момента власть в стране перешла в руки народа и призвал МВД не препятствовать людям и задержать лидеров «Грузинской мечты».



Сразу после него выступил один из лидеров «Национального движения» Муртаз Зоделава, который призвал «мужскую силу» протеста направиться к президентской резиденции на Атонели. В результате толпа попыталась штурмовать дворец, произошли столкновения. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ, протестующие закидывали силовиков камнями, подожгли баррикады.



По итогам событий 4 октября Паату Бурчуладзе перевели в клинику Healthycore.



Позже МВД Грузии сообщило о задержании организаторов акции протеста 4 октября Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе. Как заявил замминистра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, им вменяются в вину призывы к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти. Оппозиционным политикам грозит до 9 лет лишения свободы.



Глава МВД Грузии Гела Геладзе заявил, что мирного свержения власти не случилось, но произошел мирный разгон. Министр допустил, что круг задержанных в связи с попыткой 4 октября сменить власть расширится.





