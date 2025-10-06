Каладзе обещал помочь частникам, чья инфраструктура пострадала во время стычек 4 октября

06.10.2025 14:24





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что во время акции, состоявшейся 4 октября, в столице было повреждено множество объектов инфраструктуры, что, по его словам, наглядно показало обществу, какая сила стоит по другую сторону.



Отвечая на соответствующий вопрос, Каладзе отметил, что муниципалитет, в рамках своей компетенции, окажет максимальную помощь частным собственникам, чья инфраструктура была повреждена участниками акции.



«В городе создано множество проблем. Думаю, общество видит разницу — мы строим, создаём, проводим реабилитацию различных памятников культурного наследия, а эти радикалы и насильники всё разрушают и уничтожают. Это очень тяжело и печально. Люди всё это оценивают. Мы, конечно же, встанем на сторону всех пострадавших и окажем им помощь. С нашей стороны им будет оказано максимальное содействие», — заявил Каха Каладзе.



Мэр столицы также ответил на вопрос о конфликте между организаторами акции, связанном со сбором денег у эмигрантов для закупки оборудования.



«Не хочу вмешиваться во внутренние разногласия. Кто-то у кого-то украл деньги, кто-то поступил неправильно, кто-то что-то сказал — это не моё дело. Ещё раз благодарю большинство населения нашей страны за правильную, здоровую позицию. Именно эти 1 100 000 человек дали ответ тем насильникам и врагам страны, которые представлены в виде агентуры», — отметил мэр Тбилиси.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





