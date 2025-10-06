Каладзе: Господа и хозяева этой страны – рядовые граждане, а не каллас-малласы извне

Евросоюз, вообще, неинтересен. Для меня самым важным является Его величество грузинский народ, - указанное заявление сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Каладзе к журналистам со следующими словами: «Каллас и Кос вам не помогут».



«Дождемся нашего ответа. Завтра у нас будет ответ по совместному заявлению представителей Евросоюза Каллас и Кос. Будет озвучен общий месседж, дождемся указанного заявления. Моя позиция – проста: ни Каллас, ни Кос вам не помогут, так как вас не поддерживает грузинский народ. Евросоюз, вообще, неинтересен. Для меня самым важным является Его величество грузинский народ. Вы должны понять одно – господами и хозяевами этой страны являются ее рядовые граждане, которых вы видите здесь, население страны, а не какие-то там калласы-малласы извне. Поймите это, осознайте. Этой страной управляет только лишь Его величество грузинский народ, он принимает решение, кто будет у власти, и он принимает решение, как должен быть представлен оппозиционный спектр», - заявил Каладзе.



Верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос опубликовали совместное заявление в связи с выборами в органы местного самоуправления в Грузии. В нем отмечается, что «в эту субботу в Грузии проходили местные выборы на фоне продолжительного периода подавления инакомыслия».



Каллас и Кос отметили, что в стране имели место многомесячные рейды против независимых СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, заключение в тюрьму оппонентов и активистов или поправки к избирательному кодексу в пользу правящей партии, которые «резко сократили возможность проведения конкурентных выборов».



Напомним, на акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, один из главных организаторов митинга Паата Бурчуладзе провозгласил создание Национального собрания, заявив, что с этого момента власть в стране перешла в руки народа и призвал МВД не препятствовать людям и задержать лидеров «Грузинской мечты».



Сразу после него выступил один из лидеров «Национального движения» Муртаз Зоделава, который призвал «мужскую силу» протеста направиться к президентской резиденции на Атонели. В результате толпа попыталась штурмовать дворец, произошли столкновения. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ, протестующие закидывали силовиков камнями, подожгли баррикады.



По итогам событий 4 октября Паату Бурчуладзе перевели в клинику Healthycore.



Позже МВД Грузии сообщило о задержании организаторов акции протеста 4 октября Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе. Как заявил замминистра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, им вменяются в вину призывы к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти. Оппозиционным политикам грозит до 9 лет лишения свободы.



Глава МВД Грузии Гела Геладзе заявил, что мирного свержения власти не случилось, но произошел мирный разгон. Министр допустил, что круг задержанных в связи с попыткой 4 октября сменить власть расширится.





