Георгий Шарашидзе: К сожалению, мы проиграли борьбу за общественное мнение, но мы обязательно выиграем войну

«Сегодня обе стороны празднуют — что бойкот удался. «Мечта» празднует, потому что в Тбилиси мэр избран всего лишь с 215 тысячами голосов, при 20-процентной поддержке, а что празднуют «наци» — непонятно. В конечном итоге пострадала страна. Победил бойкот, Грузия проиграла», — заявил на брифинге один из лидеров партии «Гахария — За Грузию», член политсовета партии Георгий Шарашидзе.



По его словам, эту страницу нельзя перевернуть, пока ошибка — не будет признана ошибкой, а преступление — преступлением.



«Факт в том, что в обществе есть запрос на изменения, но на мирные изменения, о чём и было заявлено 4 октября. Мы хотим поблагодарить всех людей, которые в этой сложной ситуации, несмотря на атаки и шантаж, пришли на выборы и выразили нам своё доверие. Все, кто подошёл к урне, заявили, что единственный шанс нашей страны на развитие и стабильность и достижение политических перемен возможны только в политическом процессе, а не на улице.



С самого первого дня мы говорили, что смена власти в Грузии никогда не должна происходить насильственным путём. Факт в том, что 4 октября стал возможен вследствие цепочки ошибок или бездействия:



Бойкот парламента, сформированного в результате сфальсифицированных выборов, убил политический процесс, и в качестве альтернативы осталась только улица.



Мы не смогли убедить общество, что бойкот не был политически оправданным и правильным способом достижения политических изменений.



Мы не победили в борьбе за общественное мнение, которое склонялось к революционным и сверженческим сценариям.



И в борьбе против «Мечты» мы забыли главное — если не победишь «нацев», не победишь и «Мечту».



Всё это привело к тому, что в Тбилиси, где миллион избирателей, мэром стал человек, набравший 215 тысяч голосов, который в прошлых выборах в Тбилиси проиграл с существенным отрывом. К сожалению, мы все вместе отдали Тбилиси коррумпированному Каладзе и насильственной «Мечте». Произошла дискредитация как мирного протеста, так и выборов, как мирных изменений, и у «Мечты» появилось ещё больше возможностей ужесточить авторитарный режим.



Входя в несправедливые, неравные выборы, мы осознавали, что возможен любой результат. Для нас важно, несмотря ни на что, чтить конституцию и конституционные институты. Мы взяли на себя эту ответственность и сейчас с ответственностью заявляем, что анализируем все обстоятельства и причины, не избегаем реальности и признаём даже поражение в несправедливой борьбе.



К сожалению, мы проиграли борьбу за общественное мнение, но, возможно, проиграли только одну битву — войну мы обязательно выиграем. У «Мечты» и «Национального движения» одна цель — как-то убрать партию «Гахария — За Грузию» с политического поля, потому что если кого-то и способен освободить граждан Грузии от плена этих двух радикальных сил, то это наша политическая команда. Пройдя этот неизбежный этап борьбы, мы продолжим действовать с обновлённым планом», — заявил Георгий Шарашидзе.





