Состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению свободных и справедливых выборов


06.10.2025   16:35


В министерстве юстиции состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению свободных и справедливых выборов под председательством министра юстиции Пааты Салии.

По данным министерства юстиции, на заседании члены комиссии обсудили результаты мониторинга предвыборного процесса местных выборов 2025 года и процессы, происходившие в ходе выборов.

«Было отмечено, что избирательный процесс проходил в спокойной, честной и конкурентной обстановке, без каких-либо нарушений. По данным ЦИК, в окружные избирательные комиссии поступило 25 жалоб, однако эти жалобы не связаны с нарушениями, которые могли бы повлиять на окончательные результаты избирательного процесса. Целью Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с Избирательным кодексом, является предупреждение нарушений избирательного законодательства государственными служащими и оперативное реагирование на возможные нарушения. В ходе мониторинга избирательной среды Межведомственная комиссия изучала как информацию, распространенную в средствах массовой информации, так и предоставленную политическими объединениями. Комиссия проработает до официального опубликования окончательных результатов выборов и проведет очередное, отчетное заседание», — говорится в сообщении министерства юстиции.


