Анита Хиппер: Выборы 4 октября прошли в условиях жёстких репрессий против оппозиционных партий

«Мы видели выборы, которые прошли в условиях жёстких репрессий против СМИ, гражданского общества и оппозиционных партий, мы также видели низкую явку и бойкот со стороны оппозиции, мы видели, что правительство Грузии не пригласило своевременно международных наблюдателей от ОБСЕ и БДИПЧ, что подорвало прозрачность и доверие к демократическому процессу», — заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, отвечая на вопрос журналиста.



По её словам, Еврокомиссия осуждает любые формы насилия.



«Мы также увидели, что грузинское правительство занимается российской пропагандой. Это хрестоматийный пример дезинформации, нападок на нашего посла, которого мы полностью поддерживаем. При этом мы осуждаем любые формы насилия со всех сторон. Европейский союз всегда призывал к мирным протестам и мирным демонстрациям как к всеобщему праву, и мы осуждаем любые формы насилия», — заявила Анита Хиппер.



Другой вопрос, заданный Аните Хиппер, касался заявления премьер-министра Грузии о вступлении страны в Европейский союз. По словам журналиста, Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сможет вступить в Европейский союз к 2030 году, если ЕС завершит необходимые процессы. Корреспондент попросил представителя Еврокомиссии уточнить, сможет ли Грузия стать членом Европейского союза, если нынешняя политика «Грузинской мечты», проводимая правительством Грузии в отношении собственного народа, СМИ, НПО, а также Европейского союза, продолжится.



«Мы всё ещё находимся в контексте масштабного отката демократии, который мы наблюдаем в Грузии. Мы свели к минимуму все политические контакты. Поэтому мы поддерживаем независимые СМИ, гражданское общество. Что касается процесса вступления в ЕС, лидеры ЕС чётко заявили об этом, и Совет министров иностранных дел ЕС также обсуждал этот вопрос. Процесс вступления основан на заслугах, и теперь единственное, что мы видим, — это то, что правительство Грузии ставит под угрозу этот путь», — заявила Хиппер.







