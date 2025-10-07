Премьер Грузии: главное, чтобы США нам дали понять, что не смотрят на нас как на врага

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти желают перезагрузки отношений с США и восстановления стратегического партнерства, однако пока со стороны Вашингтона — «молчание».



Политик отметил, что из позитивного в парадигме отношений с США — то, что, в отличие от Администрации Байдена, ни одна встреча с представителями Администрации Трампа «не была напряженной».



«Мы хотим перезагрузить отношения с США и восстановить стратегическое партнерство, но пока <в Вашингтоне> молчат. Это наше главное опасение. Мы постоянно говорим об этой проблеме с американской стороной.



И у них могут быть какие-то опасения, и, естественно, они будут говорить об этом.



В отличие от предыдущей администрации, в новой ситуации не было <ни одной> напряженной встречи. Мы готовы к перезагрузке отношений. Главное, чтобы кто-то показал нам, что не смотрит на нас как на врагов. Это минимальное требование», — заявил Кобахидзе.



