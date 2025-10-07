|
Премьер Грузии: главное, чтобы США нам дали понять, что не смотрят на нас как на врага
07.10.2025 10:49
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти желают перезагрузки отношений с США и восстановления стратегического партнерства, однако пока со стороны Вашингтона — «молчание».
Политик отметил, что из позитивного в парадигме отношений с США — то, что, в отличие от Администрации Байдена, ни одна встреча с представителями Администрации Трампа «не была напряженной».
«Мы хотим перезагрузить отношения с США и восстановить стратегическое партнерство, но пока <в Вашингтоне> молчат. Это наше главное опасение. Мы постоянно говорим об этой проблеме с американской стороной.
И у них могут быть какие-то опасения, и, естественно, они будут говорить об этом.
В отличие от предыдущей администрации, в новой ситуации не было <ни одной> напряженной встречи. Мы готовы к перезагрузке отношений. Главное, чтобы кто-то показал нам, что не смотрит на нас как на врагов. Это минимальное требование», — заявил Кобахидзе.
Источник:
