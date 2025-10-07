|
В МИД состоится встреча с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса
07.10.2025 11:10
В Министерстве иностранных дел назначена встреча с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии.
Как сообщили «IPN» в МИД, главной темой беседы будут выборы местного самоуправления и события, произошедшие 4 октября.
С представителями дипломатического корпуса встретится первый заместитель министра Георгий Зурабашвили.
Встреча назначена на 11:00.
