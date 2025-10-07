Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В МИД состоится встреча с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса


07.10.2025   11:10


В Министерстве иностранных дел назначена встреча с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии.

Как сообщили «IPN» в МИД, главной темой беседы будут выборы местного самоуправления и события, произошедшие 4 октября.

С представителями дипломатического корпуса встретится первый заместитель министра Георгий Зурабашвили.

Встреча назначена на 11:00.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна