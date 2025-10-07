Кобахидзе: 50-100 человек совершают насилие в отношении 4 миллионов человек, которые хотят мира и спокойствия

50-100 человек, перекрывающие улицу, совершают насилие в отношении 4 миллионов человек, которые хотят мира и спокойствия в этой стране, прогресса и развития. Невозможно, чтобы так продолжалось, и мы допускали, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, эти люди в рамках закона получат ответ на «это насилие». Кобахидзе заявляет, что эти люди не заслуживают никакого сочувствия.



«С нашим методичным подходом все должны подождать, как будут развиваться процессы. Нулевое сочувствие – этого заслуживают эти люди. Иностранные агенты не могут заслуживать никакого сочувствия со стороны представителей государства. В рамках закона они получат ответ на насилие, которое они совершают против 4 миллионов человек в этой стране», - заявил премьер.



Кроме того, премьер заявил, что и собрания могут быть ограничены, тем более «собрания, проводимые в течение одного года, подлежат ограничениям в соответствии с законом и международными стандартами при их недостаточной численности».



«Логика, которая в законе и логика в стандартах прав человека - если вас не собралось достаточно, чтобы перекрыть улицу, вы должны уважать своих сограждан, которые хотят беспрепятственно пройти по этой улице. Это вопрос элементарного уважения, и стандарты прав человека на этом основаны. Но нет, 100 человек должны совершать насилие в отношении тысяч и миллионов людей. При нашем методичном подходе эти люди получат ответ за год насилия 100 человек, которое они совершают против 4 миллионов человек, против национальных интересов Грузии и против нашей экономики»,- заявил Кобахидзе телеканалу «Рустави-2».





