«Национальное движение»: Мирная борьба продолжится и завершится победой грузинского народа!

07.10.2025 11:18





«Вчера вечером российский преступный и предательский режим задержал 15 совершенно невиновных, мирных демонстрантов, среди которых — четыре члена партии «Единое национальное движение»: Александр Хабеишвили, Серго Мегрелишвили, Або Навериани и Каха Мжаванадзе. Цель режима — запугать патриотов, но они не понимают, что грузинский народ никогда не смирится с российским правлением», — говорится в заявлении «Единого национального движения».



В заявлении партии отмечается, что репрессии против невиновных патриотов по сфабрикованным обвинениям продолжаются.



«Цель режима — запугать патриотов, чтобы они прекратили борьбу за освобождение Грузии от российского марионеточного режима.

Они не понимают, что грузинский народ никогда не смирится с российским господством, никогда не примет присвоение Грузии бандой преступников.



Мирная борьба продолжится и завершится победой грузинского народа!



Солидарность и поддержка всем политическим заключённым режима!

Слава Грузии!», — говорится в заявлении.



Согласно информации Министерства внутренних дел, в рамках расследования событий 4 октября сотрудники правоохранительных органов идентифицировали 15 участников преступления, из которых уже задержаны 13, а двое находятся в розыске.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





