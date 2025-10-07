|
«Национальное движение»: Мирная борьба продолжится и завершится победой грузинского народа!
07.10.2025 11:18
«Вчера вечером российский преступный и предательский режим задержал 15 совершенно невиновных, мирных демонстрантов, среди которых — четыре члена партии «Единое национальное движение»: Александр Хабеишвили, Серго Мегрелишвили, Або Навериани и Каха Мжаванадзе. Цель режима — запугать патриотов, но они не понимают, что грузинский народ никогда не смирится с российским правлением», — говорится в заявлении «Единого национального движения».
В заявлении партии отмечается, что репрессии против невиновных патриотов по сфабрикованным обвинениям продолжаются.
«Цель режима — запугать патриотов, чтобы они прекратили борьбу за освобождение Грузии от российского марионеточного режима.
Они не понимают, что грузинский народ никогда не смирится с российским господством, никогда не примет присвоение Грузии бандой преступников.
Мирная борьба продолжится и завершится победой грузинского народа!
Солидарность и поддержка всем политическим заключённым режима!
Слава Грузии!», — говорится в заявлении.
Согласно информации Министерства внутренних дел, в рамках расследования событий 4 октября сотрудники правоохранительных органов идентифицировали 15 участников преступления, из которых уже задержаны 13, а двое находятся в розыске.
