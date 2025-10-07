Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Павел Херчинский: Пожалуйста, ознакомьтесь с заявлениями, опубликованными в воскресенье. Больше комментариев у меня нет


07.10.2025   12:14


«Пожалуйста, ознакомьтесь с официальными заявлениями Кайи Каллас и комиссара Кос. У меня нет других комментариев», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Херчинский журналистам после выхода из Министерства иностранных дел Грузии.

По его словам, первый заместитель министра иностранных дел представил позицию властей относительно выборов и событий, произошедших после них.

«Меня пригласили вместе с моими коллегами в Министерство иностранных дел. Первый заместитель министра иностранных дел представил позицию властей по произошедшему, а также по выборам и событиям после них.

Оценка Евросоюза относительно выборов и событий после них была очень чётко выражена в официальных заявлениях высокого представителя Кайи Каллас и комиссара Кос.

Пожалуйста, ознакомьтесь с заявлениями, опубликованными в воскресенье. Больше комментариев у меня нет», — заявил Херчинский.

Напомним, что в связи с событиями 4 октября в Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с аккредитованными в стране послами. Согласно распространенной информации, на встрече не присутствовал посол Германии в Грузии Петер Фишер.


