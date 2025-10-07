Павел Херчинский: Пожалуйста, ознакомьтесь с заявлениями, опубликованными в воскресенье. Больше комментариев у меня нет

|
07.10.2025 12:14
«Пожалуйста, ознакомьтесь с официальными заявлениями Кайи Каллас и комиссара Кос. У меня нет других комментариев», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Херчинский журналистам после выхода из Министерства иностранных дел Грузии.
По его словам, первый заместитель министра иностранных дел представил позицию властей относительно выборов и событий, произошедших после них.
«Меня пригласили вместе с моими коллегами в Министерство иностранных дел. Первый заместитель министра иностранных дел представил позицию властей по произошедшему, а также по выборам и событиям после них.
Оценка Евросоюза относительно выборов и событий после них была очень чётко выражена в официальных заявлениях высокого представителя Кайи Каллас и комиссара Кос.
Пожалуйста, ознакомьтесь с заявлениями, опубликованными в воскресенье. Больше комментариев у меня нет», — заявил Херчинский.
Напомним, что в связи с событиями 4 октября в Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с аккредитованными в стране послами. Согласно распространенной информации, на встрече не присутствовал посол Германии в Грузии Петер Фишер.
