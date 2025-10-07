Бокучава: События 4 октября вызвали много вопросов

«События, произошедшие у резиденции президента, вызвали много вопросов. Надеюсь, Муртаз и другие задержанные не ограничатся лишь намёками — режим и диктатуру российского типа невозможно победить наполовину сказанной правдой», — заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По её словам, сегодня, как никогда ранее, для победы в политике необходима правда.



«События 4 октября у президентской резиденции и комментарий Муртаза Зоделава вызвали множество вопросов. Надеюсь, что Муртаз и другие задержанные не ограничатся только намёками. Когда борешься с Россией, ФСБ и управляемой ими диктатурой российского типа, невозможно победить, говоря лишь половину правды. Сегодня, как никогда, правда в политике необходима для победы. Очень надеюсь, конечно, что их положение тяжёлое, и мы все понимаем их ситуацию, но говорить правду необходимо. Надеюсь, мы узнаем больше, в том числе о тех намёках, которые мы услышали от них относительно вмешательства Службы государственной безопасности», — заявила Тина Бокучава.



Отвечая на вопрос, видит ли она предательство в событиях 4 октября, председатель «Единого национального движения» сказала:

«Я не могу спекулировать на том, чего не знаю».





