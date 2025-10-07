Глава МИД Грузии пояснила, для чего послы были вызваны в ведомство

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили прокомментировала визит аккредитованных в стране послов в ведомство. Она отметила, что дипломаты не были вызваны для выговора — они были ознакомлены с «объективной информацией» о событиях 4 октября.



«Им была предоставлена информация, которую наше общество наблюдало в прямом эфире. В то же время, расследования, которые ведутся в отношении событий, произошедших 4 октября», — заявила представитель «Грузинской мечты».



Мака Бочоришвили заявила, что речь шла и о реакции международного сообщества и акторах, которые, по ее словам, во многих случаях неверно отражают события, создавая «ошибочные представления о Грузии».



«Мы вызвали послов не для того, чтобы упрекать, мы вызвали послов для предоставления объективной информации», — заявила Бочоришвили.



Добавим, 7 октября в МИД Грузии завершилась встреча с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии. По информации ведомства, основной темой встречи были выборы в органы местного самоуправления и события 4 октября.



Отметим, Верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос опубликовали совместное заявление в связи с выборами в органы местного самоуправления в Грузии. В нем отмечается, что «в эту субботу в Грузии проходили местные выборы на фоне продолжительного периода подавления инакомыслия».



Каллас и Кос отметили, что в стране имели место многомесячные рейды против независимых СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, заключение в тюрьму оппонентов и активистов или поправки к избирательному кодексу в пользу правящей партии, которые «резко сократили возможность проведения конкурентных выборов».



Напомним, на акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, один из главных организаторов митинга Паата Бурчуладзе провозгласил создание Национального собрания, заявив, что с этого момента власть в стране перешла в руки народа и призвал МВД не препятствовать людям и задержать лидеров «Грузинской мечты».



Сразу после него выступил один из лидеров «Национального движения» Муртаз Зоделава, который призвал «мужскую силу» протеста направиться к президентской резиденции на Атонели. В результате толпа попыталась штурмовать дворец, произошли столкновения. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ, протестующие закидывали силовиков камнями, подожгли баррикады.



По итогам событий 4 октября Паату Бурчуладзе перевели в клинику Healthycore.



Позже МВД Грузии сообщило о задержании организаторов акции протеста 4 октября Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе. Как заявил замминистра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, им вменяются в вину призывы к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти. Оппозиционным политикам грозит до 9 лет лишения свободы.



Глава МВД Грузии Гела Геладзе заявил, что мирного свержения власти не случилось, но произошел мирный разгон. Министр допустил, что круг задержанных в связи с попыткой 4 октября сменить власть расширится.





