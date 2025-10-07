Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Бокучава: Очень тяжело, когда в стране на душу населения больше политзаключенных, чем в России


07.10.2025   14:17


Очень тяжело, когда в стране на душу населения приходится больше политзаключённых, чем в России. Я поздравляю Бидзину Иванишвили с тем, что с этой точки зрения он даже обогнал покровителя, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.

По её словам, «если Иванишвили чём-то и живет, это сеяние нигилизма и безнадежности в обществе, чему способствуют взаимные обвинения и противостояние между оппозиционными демократическими силами.

«Мы должны укрепиться, консолидироваться и принять все как урок, будь то собственные или чужие ошибки, чтобы двигаться вперёд с большими единством, ответственностью, организованностью и координацией. Главной надеждой Иванишвили было и есть – насадить в обществе нигилизм, и лучший способ для этого - разжечь внутреннее противостояние внутри оппозиции. Поэтому мы должны действовать с большой осторожностью и мудростью, чтобы ни одно наше слово не лило воду на мельницу Иванишвили», - заявила Бокучава.


