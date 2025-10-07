Бочоришвили: Необходимо объективно оценивать процессы, происходящие в Грузии, и делать справедливые заявления

Мы вызывали послов не для упрека. Мы вызывали послов для предоставления объективной информации. Для нас важно, чтобы объективно оценивались происходящие в Грузии процессы и делались объективные и справедливые заявления, - заявила журналистам министр иностранных дел Мака Бочоришвили после встречи в министерстве с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии.



Она отметила, что 4 октября в Грузии в политическом плане была «солнечная погода».



«Сегодняшняя встреча с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, в Министерстве иностранных дел служила цели предоставить дипкорпусу полную информацию о выборах, состоявшихся 4 октября, а также о событиях, произошедших в тот день в Тбилиси. Им была предоставлена ​​информация, которую наше общество видело в прямом эфире. Кроме того, о расследовании, которое ведется в связи с событиями 4 октября.



Разговор также коснулся отклика, который мы услышали со стороны международного сообщества и акторов, которые зачастую неверно отражают и откликаются на произошедшие события, создавая ложное восприятие и представления касательно Грузии. Речь шла об этих вопросах. Конечно, для нас важно, чтобы процессы, происходящие в Грузии, оценивались объективно, и чтобы делались объективные и справедливые заявления.



4 октября в Грузии было очень ясным и солнечным днем. Погода была действительно солнечной и хорошей, это не был хмурый день. Политически в Грузии в течение дня тоже была солнечная погода. Когда мы говорим об объективной и справедливой оценке происходящих в Грузии процессов и касательно Грузии, мы говорим именно о том, что заявления, которые мы услышали от конкретных лиц, которые разделили несколько стран, неверно отражают происходящие в стране процессы. Мы вызывали послов не для упреков, мы вызывали их, чтобы предоставить объективную информацию», - заявила Мака Бочоришвили.





