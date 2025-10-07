Бурчуладзе: Грузия движется к гибели и должна быть спасена

07.10.2025 14:46





«Я увидел, что заграждение было сломано, перепрыгнул и подошёл к «робокопам» — я с одной стороны их сдерживал, а Муртаз — с другой, чтобы не произошло никакого столкновения», — заявил на судебном процессе лидер движения «Руставели проспект» Паата Бурчуладзe.



Как отметил Бурчуладзе, «Грузинская мечта» хочет представить людей, присутствовавших на процессе, как террористов.



«Хочу рассказать, какой это был исторический день — 4 октября. Впервые в истории Грузии собрались граждане со всей страны. Мы были там, потому что почувствовали угрозу и провели Национальное собрание. Совместно приняли декларацию. Грузия на пути гибели и её нужно спасти. Немного времени потребуется, когда учёные, историки сядут и признают этот день днём победы.



Если бы я не знал, кто я, подумал бы, что я террорист. «Грузинской мечте» нужно показать, что здесь сидят террористы — я всю жизнь помогал детям и молодёжи. Я мог бы кого‑то подстрекнуть: взять нож и убить? Вы поверите? Всю жизнь я помогал детям.



Я увидел, что заграждение было сломано, перепрыгнул и подошёл к «робокопам». Я их удерживал с одной стороны, Муртаз — с другой, чтобы не произошло никакого столкновения. А теперь они говорят, что мы подстрекали людей к насилию? Один раз мне распылили газ, второй, третий — потом мне стало плохо, меня положили в больницу. Вошёл этот молодой человек — начальник полиции с 7–8 сопровождающими. Вы видите во мне бен Ладена? Измеряли давление, приставили автоматы; потом будете спрашивать, почему у людей нет любви к полиции. Раньше вы служили закону, теперь — режиму. Если вы видите во мне террориста, я готов понести наказание; если нет — всё равно готов», — сказал Бурчуладзе.



Для справки, в отношении Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе в качестве меры пресечения избрана содержание под стражей.





