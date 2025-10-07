Европарламент поддержал реформу механизма либерализации визового режима

07.10.2025 15:19





Европарламент одобрил реформу механизма визовой либерализации, которая упростит процесс приостановления безвизового режима для граждан третьих стран. Решение было принято 518 голосами «за», при 96 голосах «против» и 24 воздержавшихся.



6 октября, во время обсуждения реформы, докладчик — депутат Европарламента Матиас Немец — заявил, что в настоящее время безвизовый режим ЕС распространяется на 61 страну мира, и до сих пор его временная приостановка была возможна лишь по ограниченным причинам, главным образом, связанным с миграционными или угрозами безопасности.



По словам депутата, после реформы ЕС сможет приостанавливать безвизовый режим, если страна нарушает права человека или нормы международного права.



Согласно реформе, Еврокомиссия сможет приостановить безвизовый режим не для всех граждан страны, а только для отдельных групп — например, для членов правительства, дипломатов или военных.



17 ноября государства-члены ЕС в рамках Совета ЕС проведут официальное голосование по новым правилам, а вступление в силу упрощённого механизма ожидается в декабре.





